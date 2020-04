Carnevali (ad. Sassuolo): “La volontà è quella di finire la stagione”

TORINO- L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24: “La volontà di molte società è quella di portare a termine questa stagione, è la cosa più giusta da fare. Penso che non dovremmo andare oltre fine luglio, dobbiamo fare le cose con più logica possibile. Tagli stipendi? Ci deve essere buonsenso da parte di tutti. Il calcio è una grande azienda, alimentata da pubblico, TV e sponsor e mancando questi introiti andiamo in grossa difficoltà. Lo scontro verbale è inammissibile in questo momento. Noi abbiamo un ottimo rapporto con i giocatori, troveremo un accordo di buon senso. La settimana scorsa abbiamo iniziato a parlare con ciascuno di loro, tenendo in mente il fatto che alcuni hanno più disponibilità di altri”.

