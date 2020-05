Capello: “La Germania ha lanciato un messaggio chiaro, il campionato deve riprendere”

TORINO- L’ex tecnico bianconero Fabio Capello, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso la sua opinione in merito alla possibile ripresa del campionato: “In Serie A non tutte le società sono sanissime, quindi c’è la necessità di far ripartire il campionato quanto prima. Si può dare un messaggio di speranza a tutti i cittadini italiani. In Germania hanno lanciato un messaggio chiaro. In questo mondo lavorano tantissime persone, che devono trovare il modo di andare avanti”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<