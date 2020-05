Capello: “Il Governo si muove da tutte le parti senza una linea chiara”

TORINO- (ANSA) – ROMA, 05 MAG – “Il Milan? Mi piacerebbe capire dove stiamo andando. Un po’ come il governo”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Fabio Capello a proposito del club rossonero e della ripartenza del calcio. “Chi è messo peggio tra il governo e i rossoneri? Il Milan non si è ancora mosso, il governo si muove agitandosi da tutte le parti senza una linea ben chiara”. Quindi paradossalmente è in una condizione migliore il Milan?. “Assolutamente sì”, ha scherzato l’ex allenatore di Juve e Real. (ANSA).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<