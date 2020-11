TORINO- Caos in casa Dinamo Kiev, con il club ucraino che dovrà rinunciare a ben 13 calciatori per la trasferta di mercoledì in casa del Barcellona. Nove giocatori sono infatti risultati positivi al tampone per il Covid: Bushchan, Boiko, Mykolenko, Karavayev, Harmash, Shaparenko, Baluta, Tsytaishvili e Duelund. Nikita Burda, Oleksandr Tymchyk e Volodymyr Kostevych sono infortunati mentre Serhiy Sydorchuk sarà fuori per squalifica.