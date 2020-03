Cannavaro: “Finchè c’è il Coronavirus non si deve parlare di calcio”

TORINO- Tramite i microfoni di Europa Press, l’ex difensore bianconero Fabio Cannavaro ha voluto lanciare un appello contro la lotta al Coronavirus. Vissuta l’esperienza in Cina, l’ex capitano della Nazionale ha dichiarato: “La gente pensa solamente al calcio e ai soldi, ma qui ci sono in ballo vite umane e salute. Finchè c’è il Coronavirus ee non accennano a diminuire i morti, non si può e non si deve parlare di calcio. L’unico modo per bloccare l’epidemia, oggi, è restare a casa”.

