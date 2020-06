Calhanoglu: “Arrabbiati per l’eliminazione, ma guardiamo al futuro con fiducia”

TORINO- Hakan Calhanoglu, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato dopo l’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano della Juve: “Certamente siamo arrabbiati perchè l’arbitro avrebe dovuto guardare al Var l’episodio di Rebic. Però abbiamo giocato bene anche in 10, senza paura e ci è mancato solamente il gol. Oggi mancavano giocatori importanti, ma abbiamo fatto comunque un buon match. Dopo il periodo di lockdown era difficile ricominciare, specialmente contro la Juve. Abbiamo messo in campo tanta voglia, le abbiamo provate tutte. Spero che questa partita ci permetta di guardare avanti con fiducia. Stadio vuoto? Difficile stare senza tifosi, ma bisogna seguire queste regole. Siamo contenti di essere tornati a giocare, ma siamo arrabbiati per l’eliminazione”.

