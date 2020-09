TORINO – (ANSA) – Mille spettatori potranno assistere questa sera alla Sardegna Arena alla partita di Serie A Cagliari-Lazio, anticipo delle 18. Lo ha stabilito un’ordinanza firmata nella notte dal presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sulle misure anti-Covid per gli eventi sportivi. Non verranno messi in vendita i biglietti – fa sapere stamani il Cagliari – ma potranno entrare le persone invitate dalla società, soprattutto sponsor. (ANSA).