Caceres: “Alla Fiorentina ancora a lungo, in questo momento vorrei essere vicino alla mia famiglia”

TORINO- Martin Caceres, tramite una diretta Instagram, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono contento di stare alla Fiorentina: è una grande squadra e penso che starò qua ancora lungo. Faccio un grande saluto a tutti i tifosi fiorentini, vi dico che sono vicino a coloro che sono in difficoltà.. Vorrei tornare in Uruguay, qui a Firenze sono da solo in questo momento ma purtroppo non posso tornare. Vorrei tornare per stare vicino a mia moglie e ai miei figli, ma purtroppo non si può”.

