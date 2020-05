Bundesliga, subito Haaland-show alla ripresa

TORINO- Mentre in Italia si lavora per tornare in campo dal prossimo mese, in Germania la Bundesliga ha riaperto i battenti nel primo pomeriggio di oggi, ricominciando da dove aveva finito: nel segno di Erling Braut Haaland. Il bomber norvegese, seguito anche dalla Juve, ha aperto le marcature nel largo successo (4-0) del Borussia Dortmund sullo Schalke04, portando al momento i gialloneri a -1 in classifica dal Bayern Monaco, di scena domani alle 18.00. Sugli altri campi si registrano i pareggi di Fortuna Dusseldorf (0-0 con il Paderborn) e del Lipsia (1-1 in casa con il Friburgo), mentre Herta e Wolfsburg hanno ottenuto due successi esterni (rispettivamente 0-3 e 1-2 in casa di Hoffenheim e Agusburg).

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<