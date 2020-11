TORINO- Brutte notizie in casa Totti stando a quanto riferito dal Corriere della Sera. L’ex numero 10 e capitano della Roma, infatti, è risultato positivo al tampone per il Covid al quale si è sottoposto. Totti, stando a quanto riportato dal quotidiano, sarebbe pauci-sintomatico (avrebbe solo qualche linea di febbre), dopo aver avuto disturbi per un paio di giorni. Anche la moglie Ilary Blasi, inoltre, sarebbe risultata positiva.