Branchini (ag.Allegri): “Aveva bisogno di riposo. Futuro? Sta studiando l’inglese…”

TORINO- Quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri? In molti, dopo il divorzio estivo dalla Juventus, si chiedono dove siederà in futuro il tecnico livornese, capace di conquistare ben cinque scudetti consecutivi. Ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport, il suo procuratore Gianni Branchini prova a far luce sulla vicenda: “Difficile prevedere dove andrà, molto dipenderà dal futuro di alcuni club in Champions. È felice di avere un anno libero, aveva bisogno di riposo per osservare le cose da un punto di vista differente, ma sono sicuro che dall’anno prossimo tornerà in panchina. Futuro? Sta studiando intensamente l’inglese…scherzi a parte, al momento solo speculazioni sul suo conto”.