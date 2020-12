Borussia Dortmund-Lazio: la probabile formazione dei biancocelesti

TORINO – Questa sera, non solo la Juventus scenderà in campo, ma anche un’altra italiana sarà impegnata in Champions League. Si tratta della Lazio, che affronterà una gara decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale in casa del Borussia Dortmund. A poche ore dal fischio d’inizio della sfida, anche Simone Inzaghi sta valutando le ultime scelte per l’11 che affronterà i tedeschi questa sera. Ecco la probabile formazione dei biancocelesti:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.