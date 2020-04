Benassi: “Siamo i primi a voler tornare in campo, ma solo alle giuste condizioni”

TORINO- Ai microfoni di Radio Bruno, il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi ha parlato del possibile ritorno in campo: “Quando ho saputo dei compagni e dei membri dello staff positivi al Coronavirus ho avuto paura per loro. Naturalmente, poi, ho pensato anche a me e ai miei familiari. Ho sentito il nostro dottore star male per tanti giorni, vedere questo virus da vicino fa effetto. Se ci saranno le giuste misure di sicurezza siamo i primi a voler tornare in campo. Ci deve essere certezza, perchè le altre cose sono al momento più importanti del calcio”.

