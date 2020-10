Barcellona, Bartomeu e la sua giunta si dimettono alla vigilia del match con la Juve

TORINO – Alla vigilia di Juventus-Barcellona, arrivano notizie sconvolgenti dalla Catalogna. Stando a quanto riferito dal quotidiano iberico Mundo Deportivo, il presidente Bartomeu e tutta la giunta direttiva avrebbero rassegnato le dimissioni. In giornata era stata presentata una mozione di sfiducia, che inizialmente non sembrava destinata ad andare a buon fine. Il consiglio, riunitosi in serata, avrebbe poi deciso di dimettersi. Domani il Barcellona sarà ospite della Juventus all’Allianz Stadium, e sarà interessante osservare gli effetti sul campo di questo tumulto in società. Leo Messi avrà probabilmente accolto bene la notizia, visti i rapporti ormai deteriorati con il presidente Bartomeu.