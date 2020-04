Aulas: “Priorità alle gare nazionali, ma senza tifosi il calcio non avrebbe senso”

TORINO- Ai microfoni di RMC Sport, Jean Michel Aulas, presidente del Lione, avversario in Champions della Juve, ha parlato del possibile ritorno sui campi da gioco: “Gli orientamenti sono gli stessi di quelli che stiamo cercando di sviluppare per i campionati nazionali. Le partite nazionali avranno la priorità, ma lo sviluppo del coronavirus fa sì che ci sia un’altra dimensione: le gare di calcio sono uno spettacolo a cui i tifosi devono partecipare, non avrebbe senso senza di loro. Il tutto, ovviamente, senza rischi per tutti”.

