Atletico Madrid – Un giocatore positivo al coronavirus

TORINO – Ancora problemi con il coronavirus per il mondo del calcio: questa volta a farne le spese è l’Atletico Madrid, che ha trovato positivo al virus un proprio giocatore. Si tratta di Josè Gimenez, difensore uruguayano classe 1995.

Attraverso una nota ufficiale pubblicata attraverso il proprio profilo Twitter, la società spagnola annuncia la positività del giocatore, che è stato messo in isolamento precauzionale. Questa notizia potrebbe preoccupare anche la Juventus, che oggi ha fatto svolgere le visite mediche ad Alvaro Morata, acquistato proprio dai Colchoneros. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, nella speranza che non arrivino cattive notizie per i bianconeri.