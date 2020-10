TORINO- L’emergenza Coronavirus continua a colpire il mondo del calcio. In casa Atalanta, in queste ore, è stata infatti riscontrata la positività di un componente dello staff di mister Gasperini. Ciò ha costretto l’allenatore ad annullare la conferenza stampa prevista per le 13.30, in cui avrebbe analizzato la gara di campionato con il Crotone. Giocatori e staff, inoltre, sono stati sottoposti ad un nuovo giro di tamponi.