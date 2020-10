Atalanta, Gasperini: “Turnover? Questo è lo scotto per provare ad inserire così velocemente tanti giocatori nuovi”

TORINO – Gianpiero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Sampdoria: “I ragazzi per tanti aspetti hanno fatto un’ottima gara, e poi alla prima occasione utile ci hanno fatto gol. Poi oggi ho fatto un po’ di esperimenti, e per questo abbiamo perso un po’ di distanze. Per noi è stato abbastanza inusuale non trovare il tiro. Turnover? Questo è lo scotto per provare ad inserire così velocemente tanti giocatori nuovi, anche se hanno fatto bene. Sul piano atletico e tecnico abbiamo fatto anche cose buone, questo ci ha impedito di giocare e fare risultato. C’è la necessità, da una parte, di voler inserire i nuovi ma quando giochi ad alti livelli non puoi fare troppi esperimenti. Sui gol subiti abbiamo scalato male, sia in questo che nel terzo gol. Il secondo lo abbiamo preso con la partita ancora molto aperta, ma quello dipende dall’incapacità di aver concretizzato oggi. Inizio come l’anno scorso? Speriamo vada così anche quest’anno. Tra l’altro abbiamo fatto 3 vittorie all’inizio, non è che siamo partiti male. C’è bisogno di qualche passaggio prima di trovare l’assetto definitivo. Abbiamo l’esigenza di far crescere anche altri giocatori. Però facendo questo perdiamo anche la consistenza della squadra. Magari, però, nel corso dei mesi crescono tutti e forse è per questo che facciamo bene nei gironi di ritorno. I 5 cambi esasperano questi esperimenti? Può darsi, perché sapevo di poter fare i cambi ma quando le partite prendono certe pieghe poi è difficile raddrizzarle”.