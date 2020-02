Ancora Allegri: “Psg grande squadra, ma c’è già Tuchel. A giugno deciderò cosa fare, ora sono in vacanza”

TORINO- Fermo dopo il divorzio in estate dalla Juventus, Massimiliano Allegri è ancora in cerca di una nuova panchina su cui sedersi. Accostato a diversi top club europei, ai microfoni di Radio RMC il tecnico livornese ha commentato un suo possibile passaggio al Psg: “Grande squadra, Leonardo è un bravissimo dirigente. Hanno già un ottimo allenatore come Tuchel, che ha fatto molto bene negli ultimi anni. Champions? Bestia difficile. ma nulla è impossibile nella vita. Futuro? Vedremo a giugno, al momento sono in vacanza. Scio, gioco a tennis, passo il tempo in famiglia…vedremo se in estate mi vorrà qualcuno”.

