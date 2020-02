Allegri: “Psg? Non sto immaginando nulla al momento”

TORINO- Dopo il divorzio dalla Juventus in estate, Massimiliano Allegri è ancora alla ricerca di una panchina. Il tecnico, attualmente in Francia per la presentazione del suo libro, è stato contattato da RTL, che ha cercato di carpire qualcosa in più su una sua eventuale scelta. Inevitabili le domande su un possibile appordo al Psg, visto che Tuchel difficilmente sarà confermato alla guida della squadra. L’ex allenatore juventino ha “dribblato” la domanda, rispondendo con un semplice: “Al momento non sto immaginando nulla”.

