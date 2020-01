Allegri, lo United preferisce puntare su Pochettino

TORINO- Dopo il divorzio estivo dalla Juventus, Massimiliano Allegri è ancora in cerca di una panchina. Il tecnico livornese, che al momento si sta godendo un periodo di riposo, negli scorsi mesi era stato accostato al Manchester United, che preferirebbe però puntare su un altro profilo per il dopo-Solskjaer. Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, il preferito dei Red Devils è Mauricio Pochettino, liberatosi dal Tottenham in questa stagione. Per l’ex bianconero, però, resterebbe sempre viva l’ipotesi Psg.