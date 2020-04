Allegri, Leonardo spinge per averlo a Parigi

TORINO- L’anno sabbatico deciso la scorsa estate dopo il divorzio dalla Juventus è ormai agli sgoccioli e Massimiliano Allegri è pronto a tornare in pista. Il tecnico livornese ha diverse richieste sul tavolo ma, secondo quanto riferito dal quotidiano francese L’Equipe, quella del Psg sarebbe in cima alla lista delle preferenze. A Parigi, dove Tuchel è in bilico da mesi, Allegri troverebbe il ds brasiliano Leonardo, che stima molto l’allenatore e sta facendo di tutto per ingaggiarlo.

