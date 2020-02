Allegri, il Milan pensa al clamoroso ritorno

TORINO- Ancora alla ricerca di una panchina dopo il divorzio estivo dalla Juventus, Massimiliano Allegri potrebbe restare in Italia. A dispetto delle voci che lo vorrebbero in orbita Psg o Manchester United, infatti, la soluzione Milan non sarebbe da scartare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, visto che la guida tecnica di Pioli non sta convincendo in pieno, in estate potrebbe esserci un’offerta importante da parte dei rossoneri per riportare in panchina il mister livornese.

