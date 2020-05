Allegri “debutta” nel mondo dell’ippica. Ma la sua Ossun Set si classifica all’ultimo posto

TORINO- Una delle grandi passioni di Massimiliano Allegri, come si può evincere dalle sue conferenze stampa, è sicuramente l’ippica. L’ex allenatore della Juventus, in attesa di trovare una nuova panchina, è diventato proprietario del 50% di una cavalla francese: Ossun Set. Nell’ultima gara, però, Ossun Set ha deluso le aspettative, classificandosi all’ultimo posto (ottava su otto partecipanti) nonostante fosse data favorita da tutti ad inizio corsa. Un risultato ancora più negativo se si considerano i due secondi posti ottenuti nel corso delle prime due uscite in carriera, ma come riportato da Sportmediaset, a sfavorire Ossun potrebbe essere stato il terreno in cattive condizioni.

