Allegri corre in aiuto del suo Livorno. Spinelli: “È pronto a darci una mano”

TORINO- Come riferito dal presidente del Livorno Spinelli, Massimiliano Allegri sarebbe corso in aiuto del club della sua città Natale dopo il mancato passaggio della società nelle mani dell’imprenditore Majd Yousif. Il numero uno amaranto ha spiegato ai microfoni di gianlucadimarzio.com che: “Tra stasera e domani ci incontreremo con Massimiliano a Montecarlo. Lui tiene molto al destino di questa squadra. A Livrono è nato lui e ora abita la sua famiglia. Le sue parole, nei giorni scorsi, mi hanno dato grande gioia. Mi ha detto che dobbiamo fare uno squadrone e che è pronto a darmi una mano. Consulente esterno? Non so, vedremo. Allegri lo vuole mezzo mondo”.

