TORINO- Secondo quanto riportato dalla stampa francese, il Psg starebbe continuando il proprio pressing su Massimiliano Allegri, ritenuto il candidato numero uno per sostituire Tuchel, non più sicuro della sua permanenza in Francia. Il tecnico livornese, però, starebbe prendendo tempo con la dirigenza parigina, preferendo aspettare eventuali chiamate dalla Premier League, dove lo segue il Manchester United.

