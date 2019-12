Al Duhail, Mandzukic si presenta: “Inizia un nuovo viaggio, abbiamo tanti obiettivi da centrare”

TORINO- Mario Mandzukic, dopo aver annunciato la sua separazione dalla Juventus, ha dato ufficialmente inizio alla nuova avventura in Qatar. Il croato, neo attaccante dell’Al Duhail, ai canali ufficiali del club ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Per me da oggi inizia un nuovo viaggio nel mondo del calcio. Sono in una delle squadre più grandi e più conosciute di tutta l’Asia e lavorerò duramente con i miei nuovi compagni per aiutarla a vincere e centrare tutti i suoi obiettivi”.