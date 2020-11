AIA, Rizzoli: “Ricordo a Marotta che per ‘mediare’ c’è Rocchi”

TORINO – Il designatore arbitrale, Nicola Rizzoli, ha parlato ospite a Sky Sport circa il dialogo con gli arbitri: “Apprezzo i toni, ma colgo l’occasione per ricordare a Marotta, forse non ne era informato, che da quest’anno abbiamo inserito la figura di Gianluca Rocchi, con il compito di mediare tra gli arbitri e le squadre. L’obiettivo è quello di migliorare la comunicazione: le parole arrivano dopo che abbiamo già creato questa figura. Rocchi è stato alla Sampdoria, alla Lazio, in diverse squadre di B e ora andrà al Milan. So che la lega ha mandato un fax a tutte le società per ufficializzare il ruolo. Quanto all’Inter, io so che Rocchi aveva parlato con Ausilio per andare a parlare anche lì, poi fra tamponi e cose varie non si sono messi d’accordo. Lui è in contatto con me anche per dire dove abbiamo sbagliato”.