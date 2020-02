Aia, rivoluzione al VAR: dal prossimo anno una Var Room centralizzata

TORINO- Importante cambiamento annunciato dall’AIA, associazione italiana arbitri, in merito all’uso del VAR. Come riportato in un comunicato, infatti, dalla prossima stagione sarà presente una Var Room centralizzata presso il Centro Tecnico di Coverciano: “Altro progetto importante che prenderà il via con la prossima stagione sportiva, una volta completata la realizzazione, sarà la VAR Room centralizzata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Quella sede diventerà anche il luogo dove spiegare le decisioni arbitrali dal punto di vista tecnico-applicativo, ogni volta che ci sarà necessità, con la loro divulgazione pubblica”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<