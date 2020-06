Ag.Hamsik: “Marek guarderà la sfida tra Napoli e Juve facendo il tifo per i suoi ex compagni”

TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il procuratore Juri Venglos ha parlato del suo assistito Marek Hamsik: “Marek guarderà sicuramente la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli di mercoledì. Senza alcun dubbio farà il tifo per gli azzurri, tra l’altro in una gara che lui ha giocato proprio a Roma qualche anno fa, alzando al cielo il trofeo. Marek continuerà a giocare ancora per qualche anno ed è possibile che torni in Slovacchia. Così come, però, è possibile che torni a Napoli, perchè quella è casa sua”.

