Acerbi: “Dobbiamo lavorare ancora molto. Scudetto? Vedremo dove saremo ad aprile”

TORINO- Francesco Acerbi, punto fermo della Lazio, è stato intervistato ai microfoni di Rai Sport. Supercoppa, Champions e scudetto gli argomenti affrontati dal difensore biancoceleste: “Siamo in alto in classifica e veniamo dalla vittoria in supercoppa con la Juve. Queste sono cose molto belle, ma la batosta è sempre dietro l’angolo e per questo dobbiamo continuare a lavorare duramente. Il nostro obiettivo al momento è la Champions, abbiamo dimostrato che possiamo qualificarci tranquillamente. Scudetto? C’è sempre quel sogno da bambini, ma bisogna lavorare ogni domenica. Vedremo se ad aprile saremo ancora così in alto. In quel caso non potremmo più nasconderci. Siamo una squadra forte, che può battere chiunque e questo ci dà molta fiducia”.