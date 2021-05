Zeman: “Juve? Difficile immaginare avrebbe lottato fino all’ultima giornata con il Milan per la Champions”

L'allenatore ha parlato

TORINO - Zdenek Zeman , allenatore, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della stagione della Juventus . Queste le sue parole: "La Juve? Difficile immaginare che avrebbe lottato fino all'ultima giornata con il Milan per un posto in Champions . Ha la rosa più forte del campionato, anche più forte dell'Inter, è già una grande sorpresa che non ha vinto il campionato figuriamoci vederla giocarsi il quarto posto. E anche il Milan sorprende negativamente".

A proposito di Juventus, in vista della partita ha parlato Andrea Pirlo in conferenza stampa: "La squadra ha recuperato bene dalla finale di Coppa Italia, c’è ancora adrenalina nei giocatori, le vittorie aiutano. Il Bologna è un’ottima formazione, gioca a calcio e crea tanto avendo ottimi giocatori. Sarà una partita difficile come è stata quella dell’andata, giocheranno al cento per cento perché vorranno arrivare nella parte sinistra della classifica. Noi dobbiamo cavalcare questo momento. Eravamo morti dopo la sconfitta con il Milan, ci siamo rialzati da soli e anche gli altri risultati ci hanno dato una mano. Dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi, giocando una grande gara. La cosa più importante è fare la nostra partita e non avere rammarico alla fine. La soddisfazione più grande è stata il rapporto con i giocatori. Fin dal primo giorno mi hanno dato grande disponibilità, sia chi ha giocato di più che coloro che sono stati impiegati di meno. La cosa che mi ha dato più fastidio sono stati invece i risultati, dato che non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Anche da allenatore vorrei ripetere le stesse vittorie che ho raggiunto da calciatore. Mi piace fare questo lavoro, avere questa adrenalina e questa pressione. Ho voglia di continuare e di lavorare con questa squadra e con questa società".