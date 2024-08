Zazzaroni su Giuntoli: “Ha messo fuori rosa nove calciatori…”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della gestione della rosa di Giuntoli.

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul Corriere dello Sport: “Per ritrovare un minimo di equilibrio si percorrono tutte le strade e adottano tutte le strategie: si passa così dalla gestione ipermuscolare e rischiosa di Cristiano Giuntoli, che ha messo fuori rosa nove giocatori ma non dite che lo sono perché non gradisce, a quella attendista e un filo spazientita di Giovanni Manna che si è ritrovato tra le mani il contrattone con clausolona di Victor Osimhen e non riesce a liberarsene per fare spazio a Lukaku: l’ex ds della Juve è peraltro al secondo tentativo con Romelu, il primo fallì un anno fa per la sorprendente invendibilità di Vlahovic, e adesso è forte il timore di ottenere lo stesso risultato per i costi del nigeriano”.