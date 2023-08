Zakaria verso il Monaco: la prossima settimana attesa la chiusura

Il calciatore della Juventus è pronto a trasferirsi alla squadra francese dopo le voci che lo volevano in Premier League

La Juventus sta per iniziare l'ultima parte della preparazione, che porterà i bianconeri ad esordire nella nuova Serie A il 20 agosto, allo stadio Friuli di Udine contro l'Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri, reduce dalla tournée negli Stati Uniti; sta osservando alcuni giorni di riposto, e si ritroverà lunedì alla Continassa per continuare la preparazione. Alla squadra partita per gli States si uniranno anche i giocatori rimasti a Torino per recuperare dai rispettivi infortuni: Rabiot e Fagioli torneranno con il resto del gruppo, mentre una parte della squadra continuerà a lavorare a parte.

I giocatori non più nel progetto tecnico di Allegri stanno infatti svolgendo lavori differenziati, e dopo la cessione di Arthur alla Fiorentina; anche Zakaria sembrerebbe in procinto di lasciare la squadra. Per tutto luglio il giocatore è stato nel mirino della Premier League, con il West Ham pronto ad ingaggiarlo, ma gli Hammers non hanno soddisfatto le richieste della Juventus, che ha così guardato altrove.

Il Monaco si è infatti inserito per portare il giocatore in Francia, e la prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per chiudere l'affare. La Juventus chiede 20 milioni di euro, mentre i francesi ne offrono 14. Le parti si incontreranno e probabilmente l'affare verrà chiuso per una cifra intorno ai 18 milioni, con tutte le parti contente e soddisfatte.