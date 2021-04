Yaya Toure: “Prima di andare al City sono stato vicino alla Juventus”

L'ex giocatore ha parlato del suo passato

Scelta che non dovrebbe fare Giorgio Chiellini, che ha parlato del suo futuro e di quello del portiere Gianluigi Buffon. I due sono infatti stati nelle ultime settimane al centro di molte voci, che li volevano protagonisti del loro ultimo anno in bianconero. E se per Buffon non sembra ancora arrivata l'ora di appendere i guanti al chiodo, con il portiere che starebbe cercando una nuova squadra per il prossimo anno, il centrale bianconero non si vede con una maglia diversa da quella bianconera: "Durante la sosta per le Nazionale il mio rinnovo e quello di Gigi Buffon sembrava fosse un problema ma non è così. Non esiste questo problema, non lo siamo mai stati, non lo siamo e non lo saremo mai. E' fantamercato, ma sicuramente non giocherei mai con un'altra maglia in Italia o in Europa, non è proprio attuale. Io però in questo momento sono concentrato solo sugli attaccanti dell'Atalanta. Sono e siamo tutti concentrati su Zapata, Muriel e Malinovskyi quindi ho già tanti pensieri per dover stare dietro a tutto il resto ed è lontanissimo dalla mia concentrazione attuale