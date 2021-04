Juve-Raiola: contatti per portare a Torino tre top player

I bianconeri hanno nel mirino tra giocatori

Più passano le settimane e più il calciomercato si fa sempre più caldo, e non è ancora stato aperto ufficialmente. Tuttavia le società si stanno facendo sempre più avanti per cercare i contatti dei giocatori che possono andare a riempire le rose di qualità. Tra i club che si stanno muovendo sul mercato c'è sicuramente la Juventus. Infatti, la Vecchia Signora ha fame e voglia di tornare in pista già dal prossimo anno, per riscattare una stagione deludente sotto ogni punto di vista, sia in Europa che nel Campionato di Serie A. Nonostante il destino di Andrea Pirlo sia ancora incerto, Fabio Paratici ha nel suo taccuino una lista di giocatori che intende portare a Torino a giugno e che potrebbero piacere a qualsiasi allenatore.