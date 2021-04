Chiellini: “Non giocherei mai con un’altra maglia in Italia o in Europa…”

Il difensore della Juventus ha parlato

TORINO - Giorgio Chiellini , difensore della Juventus , ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Durante la sosta per le Nazionale il mio rinnovo e quello di Gigi Buffon sembrava fosse un problema ma non è così. Non esiste questo problema, non lo siamo mai stati, non lo siamo e non lo saremo mai. E' fantamercato, ma sicuramente non giocherei mai con un'altra maglia in Italia o in Europa, non è proprio attuale. Io però in questo momento sono concentrato solo sugli attaccanti dell'Atalanta. Sono e siamo tutti concentrati su Zapata, Muriel e Malinovskyi quindi ho già tanti pensieri per dover stare dietro a tutto il resto ed è lontanissimo dalla mia concentrazione attuale".

A proposito di lotta scudetto e di Juventus, il tecnico Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Juventus Tv subito dopo il match vinto contro il Genoa per 3-1 all'Allianz Stadium. Queste le sue parole: "Avevamo interpretato bene la gara, eravamo partiti con l'atteggiamento giusto, sembrava tutto facile, poi a fine primo tempo abbiamo subito questa occasione per mancanza di concentrazione e poteva costarci caro. Siamo tornati in campo volendo fare la partita, ma ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato, non riuscendo poi a sfruttare alcune occasioni che potevano farci condurre la partita in modo un po' più tranquillo. Purtroppo ci siamo complicati la vita in alcune partite che sulla carta sembravano più abbordabili e abbiamo perso punti per strada. Oggi non è stato così perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e sembravamo in dominio del gioco, invece qualche disattenzione ci ha portato a faticare un po' più del dovuto". Queste invece le parole di Kulusevski: "Era importante segnare per me, ma soprattuto era importante che la squadra dimostrasse di avere ritrovato fiducia. Dobbiamo migliorare nei secondi tempi, perché di solito facciamo bene all'inizio, ma poi permettiamo agli avversari di tornare in partita e anche oggi abbiamo rischiato, ma per fortuna siamo riusciti a segnare il 3-1".