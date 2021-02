Salvai esalta la Juve: “Siamo la migliore squadra femminile di sempre”

TORINO – Una stagione strepitosa, che sta dimostrando ancora una volta l’incredibile forza della Juventus Women. La squadra allenata da Rita Guarino, infatti, ha conquistato 12 vittorie in 12 partite di campionato e tiene ben saldo il primo posto con 36 punti. In Coppa Italia, invece, è arrivata la vittoria nell’andata dei quarti di finale contro l’Empoli per 5-4, in una sfida pirotecnica. Inoltre, il 10 gennaio scorso le ragazze bianconere hanno conquistato il loro primo trofeo della stagione, rimpinguando la loro folta bacheca. Nella finale di Supercoppa Italiana, infatti, la Juve ha vinto per 2-0 contro la Fiorentina, grazie alla doppietta di Barbara Bonansea.

Di questi grandi risultati e di questo altissimo rendimento ha voluto parlare anche una delle migliori giocatrici del club. Stiamo parlando di Cecilia Salvai, difensore classe 1993, arrivata in bianconero nel 2017. Prelevata in quell’anno dal Brescia, la ragazza di Pinerolo è diventata uno dei pilastri della Juve Women, oltre che della Nazionale Italiana. Intervenuta sul canale Twitch ufficiale della Juventus, Salvai ha voluto dire la sua su questa stagione e sul valore della squadra.

Ecco, dunque, le parole di Cecilia Salvai: "La rosa della squadra quest'anno è fortissima. Siamo la migliore Juventus Femminile di sempre. Se esce una giocatrice forte, ne arriva un'altra dello stesso livello. Infatti, se qualcuna di noi è infortunata o ha un problema ci facciamo trovare sempre pronte con delle sostitute all'altezza. Giocare la sfida contro l'Empoli è stata veramente una grandissima emozione: c'era una fortissima voglia di vincerla. Dopo che abbiamo segnato il 4-5 volevamo continuare ancora a fare tanti gol e siamo tornate a casa con questo spirito".