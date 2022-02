Juventus Women, le convocate per la sfida contro l’Inter

La squadra femminile domani si giocherà il passaggio in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, dopo il pareggio dell'andata.

redazionejuvenews

La Juventus ha comunicato sul proprio sito ufficiale le convocazioni della squadra femminile per la delicata sfida di domani contro le nerazzurre. Andiamo a leggere il comunicato e la lista completa diramata.

"Ufficializzata la lista delle convocate per il ritorno del quarto di Coppa Italia Juventus Women-Inter che si giocherà domenica 13 febbraio alle 14.30. All'andata le bianconere hanno risposto con Cernoia alla rete di Njoya, quindi il match d'andata è finito in parità 1-1.

La lista delle convocate

Portieri: Aprile, Peyraud-Magnin, Forcinella.

Difensori: Hyyrynen, Gama, Nilden, Lundorf, Boattin, Sembrant, Panzeri, Lenzini.

Centrocampiste: Cernoia, Rosucci, Pedersen, Grosso, Zamanian, Caruso.

Attaccanti: Staskova, Girelli, Bonansea, Hurtig, Bonfantini".

Sarà una sfida decisiva per le ragazze bianconere, che l'anno scorso avevano visto sfumare la finale per un soffio, in una doppia sfida con la Roma nel segno dell'equilibrio, decisa dai gol segnati in trasferta dalle giallorosse. La squadra sta dominando il campionato con 6 punti di vantaggio su Roma e Sassuolo e vorrebbe portare a casa un double tricolore con Scudetto e Coppa Italia, ottenuto solo nella stagione 2018-19, quando è stata vinta l'unica Coppa Italia della sezione femminile.

Mister Montemurro ai microfoni di JTV ha dichiarato: "Il nostro punto di forza è creare tante occasioni da gol. La partita di andata non ha rispecchiato questa nostra caratteristica. Speriamo di tornare a giocare come sappiamo, creando e finalizzando. Mi piace l'atteggiamento positivo delle ragazze e per la prima volta le abbiamo tutte a disposizione".

Su Sembrant: "Lei è una grande giocatrice, ha doti da leader che la rendono importante anche nello spogliatoio. Ha l'esperienza giusta per il nostro gioco".

Su Instagram poi è arrivata la carica di Cristiana Girelli, che si è detta carica per la partita di domani: "HOW we use to FIGHT. Juventus - Inter ️ Domani ore 14,30".

Insomma, tutto è pronto per provare a passare il turno.