Wanda Nara, che frecciata all’Inter: “Oggi tutto bianco e io di nero…”

TORINO – Ieri sera la Juventus ha ottenuto la ventesima finale di Coppa Italia nella sua storia, ai danni di un Inter agguerrita ma poco concreta nei momenti decisivi della gara. Gran parte del lavoro ovviamente è stato fatto nella partita di andata, ipotecando un 1-2 fuori casa che ha messo in cassaforte il passaggio del turno, consolidato poi nei 90 minuti di ieri. Ma al triplice fischio, fuori dal campo è iniziato un duello accesissimo che sta durando ancora oggi e che molto probabilmente, sarà destinato ad essere motivo di dibattito ancora a lungo. Stiamo parlando inevitabilmente del duro faccia a faccia avvenuto tra l’allenatore dell’Inter Antonio Conte e il Presidente della Juve Andrea Agnelli, con il primo che ha mostrato il dito medio al patron bianconero, il quale gli ha poi inveito contro con frasi poco piacevoli.

Ma a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato l’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi, il quale si è lasciato andare in qualche like di troppo sotto i post di alcuni giocatori bianconeri che festeggiavano la vittoria al termine del match, come quelli di Bonucci e Ronaldo per esempio. Questo ha scatenato l’ira di tutti i tifosi nerazzurri che, gli hanno promesso una ‘calorosa’ e speciale accoglienza nel caso in cui ‘Maurito’ si ripresentasse a giocare dalle parti della Madonnina, magari con un’altra maglia addosso. Già, perche non è nuovo ormai che il nome dell’attaccante argentino sia stato inserito all’interno della lista di Paratici gia da un pò di tempo e chissà che in futuro non possano esserci ulteriori sviluppi a riguardo. Intanto, ad incrementare ulteriormente questa possibilità è stata la compagna del centroavanti Wanda Nara, pubblicando un post sul suo account Instagram che ha mandato in tilt i tifosi sul web. La foto la immortala all’interno di un parco completamente innevato, vestita con un abito interamente nero, commentando cosi: “Oggi tutto bianco e io di nero”. Non sappiamo se si tratti piu di un indizio di mercato o di una provocazione nei confronti degli interisti, quel che è certo è che il nome di Mauro Icardi continua a fare ancora tanto rumore.