Juve-Sassuolo: esordio perfetto con le magie del Fideo e i gol di DV9

La stagione 2022/23 dei bianconeri si apre con una bella vittoria all'Allianz Stadium contro i neroverdi, travolti dalla qualità della Juve.

redazionejuvenews

La Juventus ha aperto il suo campionato tra le mura amiche dello Stadium contro il Sassuolo. L'approccio dei bianconeri è subito centrato, con Alex Sandro autore di una grande azione che lo vede atterrato in area in modo sospetto. Sono i bianconeri ad avere in mano il gioco e a fare la partita in avvio. Dopo il primo quarto d'ora il Sassuolo si scioglie e comincia a proporre il suo calcio fraseggiato, entrando in partita, creando anche la prima grande occasione con Defrel. La Juve comincia a soffrire un po' la pressione dei neroverdi. Ma dopo un momento di appannamento, i bianconeri trovano il vantaggio: ancora Alex Sandro protagonista, con un bel cross che trova Di Maria pronto al tiro al volo di sinistro che scavalca Consigli. Il Fideo si dimostra già leader tecnico e non solo, sbloccando il risultato con una gran giocata, dopo aver dato anche una mano dietro. La squadra bianconera così ha modo di aspettare e ripartire, creando diversi pericoli. E proprio nei minuti finali del primo tempo Vlahovic si conquista il rigore del 2-0: dal dischetto DV9 è implacabile e la Juve va al riposo col doppio vantaggio.

Nella ripresa la Juve parte subito forte e trova il 3-0 dopo un pasticcio difensivo del Sassuolo: Di Maria ispira, Vlahovic non perdona. I bianconeri giocano sul velluto, forti di un risultato arrivato grazie a grandi giocate. Nella serata di festa c'è anche l'esordio di Kostic. La nota dolente è l'uscita di Di Maria per un problema all'adduttore che tutto il mondo bianconero spera che sia di poco conto. Diversi cambi nella parte finale, con il risultato che consente ad Allegri di far entrare anche i suoi giovani.

Buona la prima per i bianconeri, che trovano subito i gol per cominciare bene la stagione. Di Maria ha dimostrato di essere un giocatore con pochi eguali, un fuoriclasse che può elevare il livello della squadra. Bremer è già una sicurezza in difesa, nonostante l'eredità pesante raccolta. Vlahovic si è sbloccato subito alla grande, mettendo il primo tassello della sua stagione della consacrazione. Qualità e quantità: questi gli ingredienti di una vittoria autorevole con cui la Vecchia Signora ha risposto presente in questo primo atto del campionato. La Juve c'è ed è già sul pezzo.