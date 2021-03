Vieri: “Ronaldo non mi sembra adatto al gioco di Pirlo”. Cassano: “Non mi stupirei se…”

Le dichiarazioni dei due ex attaccanti a Bobo Tv

E' giorno di Juventus-Porto, partita valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri, dopo la sconfitta per 2-1 rimediata all'andata lo scorso 17 febbraio, hanno bisogno di vincere obbligatoriamente per centrare il passaggio del turno. A dare speranza è la rete realizzata da Federico Chiesa nel finale della partita giocata al "Do Dragao", che rende l'impresa meno complicata del previsto.

Per il terzo anno consecutivo, i campioni d'Italia in carica hanno subito una sconfitta nell'andata del primo turno ad eliminazione diretta in campo europeo, e sono chiamati ancora una volta alla ricerca di una rimonta. Obiettivo centrato due stagioni fa grazie alla tripletta di Cr7 che servì a buttare fuori l'Atletico Madrid, ma falllita l'anno passato nonostante la doppietta del solito ex numero 7 del Real Madrid (decisivo il rigore di Depay nel computo del risultato finale).

Ronaldo che sarà ovviamente in campo anche questa sera per guidare il reparto offensivo della Juventus. In diretta su Twitch, nella trasmissione "Bobo TV", Christian Vieri e Antonio Cassano hanno analizzato l'attuale situazione bianconera, parlando anche di un clamoroso addio a fine anno del fenomeno lusitano:

Vieri: "Quello di sabato contro la Lazio è stato un grande successo, contro una buona squadra: tre gol segnati in rimonta, anche con Cristiano Ronaldo in panchina. Forse per il gioco che vuole proporre Andrea Pirlo il portoghese non è adatto".

Cassano: "Non so se la Juve riuscirà a fare lo step successivo in Champions League, il Porto è una squadra diversa, con personalità, anche se mi ha impressionato la formazione bianconera. Cristiano Ronaldo fa un gol a partita ma aiuta poco in fase difensiva e gioca molto poco al servizio della squadra. Ora la Juve potrà aprire un nuovo ciclo e bisognerà inevitabilmente cambiare tanti giocatori. Se anche il numero 7 andasse via non mi stupirei".