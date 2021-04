Parla il vicino di McKennie: “Dieci invitati? Per me erano di piu. Sono della Juve, pensassero al campo..”

Le parole sulla serata con protagonisti i tre giocatori della Juventus

Se non bastavano i problemi legati al campo e al rendimento della squadra, oltre a quelli derivanti dalle positività al COVID, in casa Juventus il putiferio scoppiato per la serata che hanno passato McKennie, Dybala e Arthur rischia di lasciare altri strascichi, con i giocatori che dovrebbero essere esclusi dal derby di domani oltre a ricevere una grossa multa. Non buone notizie per i bianconeri quindi, attesi da una settimana che dirà molto sul proseguo della stagione e sulle sorti della Juventus. Il calciatore argentino Paulo Dybala si è già scusato per l'accaduto attraverso un post comparso sulle sue Instagram Stories, ma il polverone mediatico non ha intenzione di placarsi.