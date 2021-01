Verso l’Udinese, la probabile formazione della Juventus

TORINO- La sosta natalizia è giunta al termine e la Serie A è pronta a tornare in campo. Questa sera, a chiudere la quindicesima giornata di campionato, ci sarà l’incontro tra Juventus ed Udinese dell’Allianz Stadium. La squadra di Pirlo, al momento sesta con una partita in meno a 24 punti, 10 in meno del Milan capolista, ha assoluto bisogno di una vittoria per rientrare con convinzione nel discorso scudetto. Come dichiarato dallo stesso tecnico nella giornata di ieri, la squadra ha voglia di riscattare il pesante 3-0 casalingo subito dalla Fiorentina lo scorso 22 Dicembre, che ha consentito ai viola di raggiungere il primo successo della seconda gestione di Cesare Prandelli. Sky Sport riporta in queste ore gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione della Vecchia Signora che scenderà in campo.

Tra i pali dovrebbe essere confermato Szczesny, anche se non si escludono possibili sorprese dell’ultim’ora riguardanti la presenza di Buffon. Difesa a quattro “obbligata” tra squalifiche (Juan Cuadrado) e infortuni (Demiral e Chiellini non sono al meglio). A destra agirà quindi Danilo, mentre a sinistra l’altro brasiliano Alex Sandro. Centrali saranno invece Bonucci e De Ligt. A centrocampo probabile assenza di Rabiot, che rimarrà a casa vista la situazione squalifica non chiarito dalla Lega Serie A. La mediana sarà quindi formata da McKennie, uno degli uomini più in forma dell’ultimo periodo, e Bentancur. A destra ci sarà Ramsey, mentre a sinistra è ballottaggio tra Chiesa e Kulusevski, con l’ex viola al momento favorito. In avanti confermata la ormai consolidata coppia formata da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Nuova probabile panchina, quindi, per Paulo Dybala, al momento ancora in cerca della miglior condizione fisica. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<