Verso Juventus-Lazio, Rabiot si gioca la permanenza: ora o mai più

L'assenza forzata di Bentancur porterà Rabiot nella sfida di domani sera contro la Lazio, a dover guidare il centrocampo della Juventus

Domani sera la Juventus sarà nuovamente di scena all'Allianz Stadium di Torino per affrontare la Lazio di Simone Inzaghi. I bianconeri giungono alla vigilia del match in una situazione di palese emergenza, in quanto non potranno contare su numerosi elementi piuttosto importanti. Ultimo in ordine di tempo, Rodrigo Bentancur, risultato positivo al Covid-19, che lascia il centrocampo in una situazione definita "drammatica" dal giornalista tifoso Luca Momblano. In quel reparto, Andrea Pirlo avrà a disposizione i soli Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Weston McKennie. Il texano, però, non sarebbe al meglio della condizione, essendo uscito dolorante dal match contro lo Spezia di martedì sera. Tenendo conto anche dell'impegno decisivo di mercoledì prossimo contro il Porto, non è da escludere l'impiego di Nicolò Fagiolinella partita di domani.