Juventus, Paratici pensa alle cessioni: ecco chi potrebbe partire

In casa Juventus si riflette su chi al termine della stagione potrebbe venire sacrificato in modo da incassare un discreto tesoretto

redazionejuvenews

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, in casa Juventussi starebbero già ponderando opportuni ragionamenti. La crisi economica mondiale non è semplice da fronteggiare, ragion per cui i dirigenti bianconeri starebbero già riflettendo sul da farsi. A pesare maggiormente sul bilancio della VecchiaSignora è, ovviamente, l'ingaggio di Cristiano Ronaldo, che ammonterebbe intorno ai 31 milioni di euro. Un grosso macigno per le casse societarie, messe già a dura prova dai mancati introiti dovuti alla chiusura dello Stadium. Detto questo, però, se davvero CR7 dovesse lasciare la Continassa, la Juventus si troverebbe nella situazione di dover trovare un suo degno sostituto. Impresa non semplice, dato che si sta parlando di uno degli attaccanti migliori della storia.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Cristiano Ronaldo non sarebbe l'unico indiziato alla partenza. Potrebbero lasciare Torino, senza particolari rimpianti, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, entrambi sbarcati all'ombra della Mole a parametro zero nel 2019. Il loro rendimento in due stagioni trascorse sulla sponda bianconera del Po è stato piuttosto altalenante. E' necessario dire che nessuno dei due abbia veramente portato la squadra a compiere il tanto sospirato di qualità, avendo dimostrato ben poche luci e parecchie ombre. Il loro ingaggio si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro, dato che starebbe facendo riflettere parecchio i dirigenti della Juventus: la cessione di Ramsey e Rabiot, permetterebbe di incassare una lauta plusvalenza.

Da qui al termine dell'annata, il rendimento del francese e del gallese verrà attentamente monitorato. Benché entrambi godano della fiducia di Pirlo, la società non li avrebbe mai considerati elementi incedibili, ragion per cui non sarebbe da escludere una doppia cessione nel mercato estivo. Sia Ramsey che Rabiot avrebbero degli estimatori in PremierLeague ed il club torinese starebbe cercando di piazzarli al miglior offerente. Detto questo, i due centrocampisti dovranno tirare fuori qualcosa in più per guadagnarsi la permanenza a Torino. Ma l'ipotesi di riuscire ad incassare un tesoretto da reinvestire sul calciomercato, starebbe stuzzicando e non poco la Juventus.