Verso Juve-Crotone – Kulusevski ancora al fianco di CR7, scalpita Ramsey

La probabile formazione dei bianconeri

Domani la Juventus scenderà in campo contro il Crotone e chiuderà la ventitreesima giornata di Serie A. I bianconeri sono alla ricerca di una vittoria dopo i k.o. subiti contro Napoli e Porto. Il club calabrese, fanalino di coda del campionato, avevano già dato filo da torcere alla Juventus nella gara di andata, terminata con un pareggio. La Juve di Pirlo non può più permettersi di sbagliare: il gap con la quota scudetto è già ampio e non concede spazio ad ulteriori scivoloni. I tre punti di domani, come spiegato anche dal tecnico in conferenza, sono oltremodo fondamentali. Passando alla probabile formazione della Juventus, l'ultimo allenamento di oggi, terminato poco fa, ha dato delle indicazioni importanti. Dalla Continassa filtra ottimismo per quanto riguarda Aaron Ramsey, che potrebbe tornare titolare nel doppio ruolo di centrocampista di sinistra e trequartista tanto caro a Pirlo. In assenza di Arthur, la linea centrale del centrocampo dovrebbe essere composta da Bentancur e McKennie, anche se l'americano è ancora acciaccato.

La mancanza di alternative si palesa anche in attacco, dove, al fianco di CR7, dovrebbe scendere nuovamente in campo Kulusevski. Lo svedese è favorito su Morata, ancora lontano dal top della condizione. Escluso anche Dybala, evidentemente ancora non in grado di scendere in campo per via del problema al ginocchio. Per quanto concerne la difesa, altro reparto falcidiato dagli infortuni, Pirlo dovrebbe riproporre la linea schierata in Coppa Italia contro l'Inter. Fiducia dunque per de Ligt e Demiral, chiamati a non far rimpiangere gli assenti Chiellini e Bonucci. Ai bianconeri manca ancora anche Cuadrado, che verrà probabilmente sostituito ancora una volta da Danilo. L'avversario è decisamente alla portata della Juventus, anche così rimaneggiata. Tuttavia, la mancanza di qualunque possibile regista vista contro il Porto tornerà a palesarsi anche domani. Pirlo dovrà riuscire a preparare la gara in maniera intelligente, evitando di insistere su dettami tattici difficilmente praticabili con questa formazione.