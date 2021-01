Verso Inter-Juventus, le probabili formazioni che scenderanno in campo

TORINO- Vigilia di campionato per la Juventus, che domani sera a San Siro dovrà vedersela contro l’Inter nel “derby d’Italia”. I bianconeri hanno iniziato il loro 2021 con quattro successi tra campionato e Coppa Italia e vogliono dare continuità a questi risultati per avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica, al momento occupata dal Milan, impegnato lunedì sera a Cagliari. La squadra di Conte, invece, vuole invertire il trend negativo delle ultime partite di Serie A, in cui ha perso a Genova contro la Sampdoria e ha pareggiato l’ultimo incontro a Roma contro i giallorossi di Fonseca. Vediamo adesso, nel dettaglio, quali dovrebbero essere le formazioni delle due squadre che scenderanno in campo.

Pochi i dubbi di formazione tra i padroni di casa, che dovrebbero schierarsi con l’ormai consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Handanovic, mentre il trio difensivo dovrebbe essere formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. L’unico ballottaggio riguarda la fascia sinistra, dove Young è favorito su Perisic per sostituire l’indisponibile Darmian. Sulla fascia opposta Hakimi, mentre la mediana dovrebbe essere formata dall’ex Vidal, Brozovic e Barella. In avanti l’ormai collaudata coppia composta da Lukaku e Lautaro Martinez. In casa bianconera, invece, sono maggiori i ballottaggi. In porta ci sarà Szczesny a comandare la difesa composta da Danilo, Bonucci e Chiellini (in vantaggio su Demiral). Sulle fasce dovrebbero agire Chiesa e Frabotta (in attesa dei risultati dei tamponi di Cuadrado e Alex Sandro), con Bentancur e McKennie a formare la linea mediana. Attacco composto da Cristiano Ronaldo e Morata vista l’indisponibilità di Dybala, con Ramsey che dovrebbe agire alle loro spalle nelle vesti di trequartista. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<