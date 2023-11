Vaciago: “Il miracolo della Juventus dopo un anno distruttivo”

Vaciago ha parlato dell'andamento della Juventus sin qui in Serie A: per il giornalista i risultati dei bianconeri inneggerebbero al miracolo

Nel suo editoriale su Tuttosport, il direttore del quotidiano Guido Vaciago ha analizzato la stagione sin qui disputata dalla Juventus . Dopo la vittoria sul Cagliari i bianconeri sono passati momentaneamente in testa aspettando di sapere cosa farà l 'Inter contro il Frosinone . Ecco l'estratto di quanto ha scritto:

"Nemmeno la quinta vittoria consecutiva sarà risolutiva della rissa verbale sul tecnico juventino. Anzi, vittorie come questa scavano più profondamente il solco fra i suoi sostenitori a oltranza e i paladini del pregiudizio nei suoi confronti.E lo scontro tra le due fazioni produce talmente tanto fumo e polvere, da offuscare qualsiasi ragionamento non schierato. Insomma, il pensiero di chi vuole provare un’analisi equidistante. La verità è che risulta difficile esprimere un giudizio su Allegri perché incidono troppe variabili sugli ultimi tre anni e se la Juventus ha indubbiamente giocato male molte più partite di quelle giocate bene, qualcuno dovrebbe anche rendersi contro del complessivo miracolo di una squadra in testa al campionato dopo aver più volte schivato la distruzione psicoeconomica negli ultimi dodici mesi".