Juve Under 19, ko a sorpresa: il Bologna si impone 4-2

La Primavera bianconera di Montero soffre la fatica dei tanti impegni ravvicinati e cade in casa dei felsinei con un poker nel primo tempo

redazionejuvenews

Se la prima squadra ieri è tornata a vincere nel derby contro il Torino, all'Under 19 oggi è andata meno bene. Ecco il report del match di Bologna, pubblicato dal sito della Juventus: "Come detto in apertura, probabilmente le scorie della partita di Youth League, della rimonta ad Haifa e delle settimane precedenti, oggi a Bologna presentano il conto ai bianconeri. Eppure il match non inizia male: la Juve è subito pericolosissima al 2' con Hasa (conclusione parata), e anche dopo il vantaggio del Bologna al 10', con Ebone, la reazione c'è eccome: Mancini su assist di Hasa ci arriva in area prima di tutti e rimette le cose a posto. Per il momento.

Il primo tempo diventa infatti un lungo monologo felsineo: al 18' ripassa avanti con Pyyhtia che trova il varco giusto in mezzo a una difesa bianconera non ermetica, ma è nel giro di 4 minuti, dopo la mezz'ora, che la partita si chiude. Al minuto 34 Corazza dalla distanza segna la terza rete a giro nell'angolino; la Juve è colpita profondamente, e non riesce a evitare il poker al 38' siglato da Amey di testa.

Di buono c'è che nella ripresa la Juve dimostra che ha voglia di lottare e non chiudere la partita qui: al 50' Mancini ci prova con una bella girata, sei minuti dopo Mbangula dal limite trova il bersaglio grosso e rende il passivo meno pesante. Da qui a fine match c'è da rilevare un grande intervento di Scaglia al 77' ma anche due belle occasioni per i bianconeri, con il portiere Bagnolini protagonista all'85' su Yildiz e con Corazza a salvare sulla linea all'87' il gol che avrebbe davvero riaperto i giochi in extremis.

Piccolo inciampo, dunque, per una squadra che finora ha davvero fatto molto bene e che in campionato, pur avendo perso la vetta, resta in ottima posizione. Nessun dramma, quindi, e si ricomincia a lavorare".